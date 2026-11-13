|Hochrechnung
|
13.11.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Chainlink-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten
Gestern vor 3 Jahren wurde Chainlink bei 16,00 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,251 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (10,12 USD), wäre die Investition nun 63,24 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 63,24 USD, was einer negativen Performance von 36,76 Prozent entspricht.
Bei 7,185 USD erreichte LINK am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 28.09.2026 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,43 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1021
|
-0,0034
|
|
-0,31
|Japanischer Yen
|
176,6725
|
-0,0475
|
|
-0,03
|Britische Pfund
|
0,8344
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Schweizer Franken
|
0,9253
|
0,0018
|
|
0,19
|Hongkong-Dollar
|
8,6468
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.