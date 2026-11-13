Hochrechnung 13.11.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Chainlink-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Chainlink-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Chainlink-Investment gewesen.

Gestern vor 3 Jahren wurde Chainlink bei 16,00 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,251 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (10,12 USD), wäre die Investition nun 63,24 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 63,24 USD, was einer negativen Performance von 36,76 Prozent entspricht.

Bei 7,185 USD erreichte LINK am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 28.09.2026 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,43 USD.

Redaktion Finanzen.net

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