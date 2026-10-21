Hochrechnung 21.10.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren verdient hätten

Wie viel Anleger mit einem Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren verdient hätten

So viel hätten Investoren mit einer frühen Dogecoin-Investition verdienen können.

Dogecoin wurde am 20.10.2016 zu einem Wert von 0,000220 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4 544 628,25 DOGE im Depot. Da sich der Wert von Dogecoin am 20.10.2026 auf 0,081764 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 371 585,03 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 37 058,50 Prozent.

Bei 0,068944 USD erreichte die Kryptowährung am 06.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,2058 USD erreichte der Coin am 26.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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