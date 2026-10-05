|Entwicklung der Investition
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05.10.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Vor 5 Jahren kostete ein Ethereum Classic 52,55 USD. Bei einer ETC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,903 Ethereum Classic. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 04.10.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 9,012 USD 17,15 USD wert gewesen. Die Abnahme von 100 USD zu 17,15 USD entspricht einer negativen Performance von 82,85 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 6,076 USD. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 20,00 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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