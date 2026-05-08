|AVAX-Performance im Fokus
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08.05.2026 11:03:13
Wie viel Anleger mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren hätten
Avalanche kostete gestern vor 5 Jahren 69,17 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in AVAX investiert hat, hat nun 14,46 Avalanche im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,38 USD, da Avalanche am 07.05.2026 9,502 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 86,26 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 8,283 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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