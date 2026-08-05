Frühe Investition 05.08.2026 11:03:15

Wie viel Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren verdient hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren verdient hätten

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Binance Coin Anlegern gebracht.

Binance Coin wurde am 04.08.2021 zu einem Wert von 335,63 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in BNB investiert hätte, hätte er nun 29,79 Binance Coin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 04.08.2026 17 662,34 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 592,80 USD lag. Mit einer Performance von +76,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von BNB wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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