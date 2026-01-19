Krypto-Anlage unter der Lupe 19.01.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren verdient hätten

Bei einem frühen Investment in Bitcoin Cash hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Bitcoin Cash bei 119,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 83,87 BCH im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 18.01.2026 auf 592,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49 659,02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 396,59 Prozent angewachsen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

