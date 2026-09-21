Wie viel Anleger mit einem Investment in Bitcoin von vor 10 Jahren verdient hätten

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bitcoin verdienen können.

Gestern vor 10 Jahren wurde Bitcoin bei 610,18 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,1639 Bitcoin im Depot. Da sich der Wert von Bitcoin am 20.09.2026 auf 81 162,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 301,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13 201,35 Prozent gesteigert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 58 550,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net