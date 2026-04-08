Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Dogecoin Anlegern gebracht.

Gestern vor 10 Jahren war ein Dogecoin 0,000494 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in DOGE investiert hat, hat nun 202 437,35 Dogecoin im Portfolio. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,095270 USD), wäre das Investment nun 19 286,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19 186,31 Prozent vermehrt.

Am 05.02.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net