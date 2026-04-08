Langfristige Investition 08.04.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Dogecoin Anlegern gebracht.

Gestern vor 10 Jahren war ein Dogecoin 0,000494 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in DOGE investiert hat, hat nun 202 437,35 Dogecoin im Portfolio. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,095270 USD), wäre das Investment nun 19 286,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19 186,31 Prozent vermehrt.

Am 05.02.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1693
0,0030
0,25
Japanischer Yen
185,84
0,9300
0,50
Britische Pfund
0,8711
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9228
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,1598
0,0221
0,24
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen starten uneins -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen eröffnen den Handel schwächer. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen