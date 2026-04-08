|Langfristige Investition
|
08.04.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten
Gestern vor 10 Jahren war ein Dogecoin 0,000494 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in DOGE investiert hat, hat nun 202 437,35 Dogecoin im Portfolio. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,095270 USD), wäre das Investment nun 19 286,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19 186,31 Prozent vermehrt.
Am 05.02.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1693
|
0,0030
|
|
0,25
|Japanischer Yen
|
185,84
|
0,9300
|
|
0,50
|Britische Pfund
|
0,8711
|
0,0006
|
|
0,07
|Schweizer Franken
|
0,9228
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1598
|
0,0221
|
|
0,24
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen starten uneins -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen eröffnen den Handel schwächer. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.