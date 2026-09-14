Langfristige Anlage 14.09.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren hätten

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ethereum Classic-Investments gewesen.

Am 13.09.2021 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 55,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,789 ETC im Depot. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (7,433 USD), wäre die Investition nun 13,29 USD wert. Damit wäre die Investition 86,71 Prozent weniger wert.

Am 18.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic liegt derzeit bei 21,01 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1534
-0,0014
-0,12
Japanischer Yen
178,7665
0,4765
0,27
Britische Pfund
0,856
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9431
-0,0007
-0,07
Hongkong-Dollar
9,0472
-0,0113
-0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX tiefrot-- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen