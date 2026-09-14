Wie viel Anleger mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren hätten

Am 13.09.2021 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 55,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,789 ETC im Depot. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (7,433 USD), wäre die Investition nun 13,29 USD wert. Damit wäre die Investition 86,71 Prozent weniger wert.

Am 18.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic liegt derzeit bei 21,01 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net