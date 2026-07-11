Langfristiges Investment 11.07.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Hedera gebracht.

Vor 1 Jahr war ein Hedera 0,1900 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 52 643,88 Hedera in seinem Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 3 700,03 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,070284 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 63,00 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 08.07.2026 bei 0,069112 USD. Am 27.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1415
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
184,63
-0,9800
-0,53
Britische Pfund
0,8523
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,9238
0,0013
0,14
Hongkong-Dollar
8,9491
-0,0072
-0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:16 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen