Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren hätten

Wer vor Jahren in Hedera eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in HBAR vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 558,71 Hedera. Da sich der HBAR-USD-Kurs gestern auf 0,089515 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 229,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 77,10 Prozent verringert.

Bei 0,078263 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net