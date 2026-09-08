XMR-Performance im Fokus 08.09.2026 11:03:13

Wie viel Anleger mit einem Investment in Monero von vor 3 Jahren verdient hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Monero von vor 3 Jahren verdient hätten

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Monero Investoren gebracht.

Monero kostete gestern vor 3 Jahren 143,24 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in XMR investiert hat, hat nun 6,981 Monero im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 628,41 USD, da Monero am 07.09.2026 519,72 USD wert war. Damit wäre das Investment 262,84 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 266,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Monero liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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