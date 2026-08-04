|Frühe Investition
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04.08.2026 11:03:13
Wie viel Anleger mit einem Investment in Monero von vor 5 Jahren verdient hätten
Monero wurde am 03.08.2021 zu einem Wert von 225,10 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 44,43 Monero im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 03.08.2026 16 093,92 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 362,27 USD lag. Mit einer Performance von +60,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 15.08.2025 erreicht und liegt bei 235,55 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Monero am 14.01.2026 bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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