Entwicklung unter der Lupe 19.05.2026 11:03:13

Wie viel Anleger mit einem Investment in Neo von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Neo von vor 1 Jahr verloren hätten

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Neo gebracht.

Neo wurde am 18.05.2025 bei 6,660 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 15,01 Neo. Da sich der Kurs von NEO-USD gestern auf 2,885 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,69 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von NEO wurde am 08.03.2026 erreicht und liegt bei 2,421 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.08.2025 bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1604
-0,0057
-0,48
Japanischer Yen
184,39
-0,7300
-0,39
Britische Pfund
0,8661
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9157
0,0016
0,17
Hongkong-Dollar
9,0892
-0,0417
-0,46
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:34 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Konflikt im Fokus: ATX dreht letztlich ins Minus -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus
Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen