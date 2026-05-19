Wie viel Anleger mit einem Investment in Neo von vor 1 Jahr verloren hätten

Neo wurde am 18.05.2025 bei 6,660 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 15,01 Neo. Da sich der Kurs von NEO-USD gestern auf 2,885 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,69 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von NEO wurde am 08.03.2026 erreicht und liegt bei 2,421 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.08.2025 bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net