Wie viel Anleger mit einem Investment in Neo von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Investment in Neo hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Neo bei 6,677 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,98 NEO im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 31.08.2026 auf 2,039 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,46 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 1,656 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Neo am 13.09.2025 bei 6,926 USD.

Redaktion finanzen.net