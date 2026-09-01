|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
01.09.2026 11:03:13
Wie viel Anleger mit einem Investment in Neo von vor 1 Jahr verloren hätten
Gestern vor 1 Jahr notierte Neo bei 6,677 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,98 NEO im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 31.08.2026 auf 2,039 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,46 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 1,656 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Neo am 13.09.2025 bei 6,926 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1596
|
-0,0025
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
185,5
|
-0,1200
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,8564
|
-0,0011
|
|
-0,13
|Schweizer Franken
|
0,939
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0903
|
-0,0162
|
|
-0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.