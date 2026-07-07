NEO-Performance 07.07.2026 11:03:15

Wie viel Anleger mit einem Investment in Neo von vor 3 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Neo von vor 3 Jahren verloren hätten

Vor Jahren in Neo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Neo notierte gestern vor 3 Jahren bei 9,006 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111,04 Neo. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221,98 USD, da sich der Wert von Neo am 06.07.2026 auf 1,999 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 221,98 USD, was einer negativen Performance von 77,80 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,878 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 24.08.2025 bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

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