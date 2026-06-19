Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren hätten

SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0,000028 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 35 714 285,71 SHIBA INU im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 18.06.2026 170,00 USD wert gewesen, da der SHIB-USD-Kurs bei 0,000005 USD lag. Mit einer Performance von -83,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 05.06.2026 erreicht und liegt bei 0,000005 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 21.07.2025 bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net