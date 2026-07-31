Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in SHIBA INU Investoren gebracht.

Am 20.10.2021 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000028 USD. Bei einer SHIB-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35 714 285,71 SHIBA INU. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000005 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 83,21 Prozent eingebüßt.

Am 16.07.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0,000014 USD.

Redaktion finanzen.net