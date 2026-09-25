|Frühe Investition
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25.09.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren hätten
SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0,000028 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 3 571 428,57 SHIBA INU im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 24.09.2026 20,64 USD wert gewesen, da der SHIB-USD-Kurs bei 0,000006 USD lag. Mit einer Performance von -79,36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 06.10.2025 bei 0,000013 USD.
Redaktion finanzen.net
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