Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 3 Jahren verdient hätten

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Stellar gewesen.

Vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0,1054 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9 485,69 XLM im Depot. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1563 USD), wäre das Investment nun 1 482,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,22 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,1470 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 17.07.2025 bei 0,5023 USD..

Redaktion finanzen.net