|XLM-Performance im Blick
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14.04.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 3 Jahren verdient hätten
Vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0,1054 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9 485,69 XLM im Depot. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1563 USD), wäre das Investment nun 1 482,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,22 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,1470 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 17.07.2025 bei 0,5023 USD..
Redaktion finanzen.net
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