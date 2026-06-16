|XLMAnlage im Fokus
|
16.06.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 3 Jahren verdient hätten
Am 15.06.2023 kostete Stellar 0,076293 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 13 107,39 Stellar. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 800,02 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.06.2026 auf 0,2136 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 180,00 Prozent angewachsen.
Am 22.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1506
|
-0,0104
|
|
-0,90
|Japanischer Yen
|
184,73
|
-1,5300
|
|
-0,82
|Britische Pfund
|
0,8654
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9197
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0125
|
-0,0821
|
|
-0,90
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.