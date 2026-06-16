Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 3 Jahren verdient hätten

Am 15.06.2023 kostete Stellar 0,076293 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 13 107,39 Stellar. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 800,02 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.06.2026 auf 0,2136 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 180,00 Prozent angewachsen.

Am 22.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net