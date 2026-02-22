Langfristiges Investment 22.02.2026 11:03:15

Wie viel Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einer frühen Sui-Investition verlieren können.

Sui war am 21.02.2025 3,272 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 056,57 Sui. Die gehaltenen Coins wären gestern 2 903,60 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0,9500 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 70,96 Prozent.

Bei 0,8819 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Sui am 27.07.2025 bei 4,328 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

