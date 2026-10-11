Wie viel Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Engagement in Sui hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2,623 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in SUI investiert hat, hat nun 3 811,90 Sui im Depot. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 1,114 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 248,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,52 Prozent verringert.

Am 18.08.2026 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Bei 2,988 USD erreichte Sui am 13.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net