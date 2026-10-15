Wie viel Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 1 Jahr verloren hätten

Am 14.10.2025 lag der Kurs von Tezos bei 0,6282 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 591,74 XTZ im Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,3085 USD), wäre die Investition nun 491,01 USD wert. Damit wäre die Investition 50,90 Prozent weniger wert.

Am 12.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net