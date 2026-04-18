|TON-Anlage im Blick
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18.04.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren hätten
Toncoin notierte am 17.04.2025 bei 2,943 USD. Bei einer TON-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 339,77 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 481,92 USD, da sich der Wert von Toncoin am 17.04.2026 auf 1,418 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 481,92 USD, was einer negativen Performance von 51,81 Prozent entspricht.
Bei 1,202 USD erreichte der Coin am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 01.08.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.
Redaktion finanzen.net
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