|Investment im Blick
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17.07.2026 11:03:15
Wie viel Anleger mit einem Investment in Uniswap von vor 5 Jahren verloren hätten
Gestern vor 5 Jahren wurde Uniswap bei 16,38 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 6,103 Uniswap im Depot. Da sich der Wert von Uniswap am 16.07.2026 auf 3,545 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,64 USD wert. Damit wäre das Investment um 78,36 Prozent gesunken.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 12,15 USD.
Redaktion finanzen.net
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