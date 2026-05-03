|WLD-Performance
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03.05.2026 19:43:14
Wie viel Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren hätten
Worldcoin notierte gestern vor 1 Jahr bei 1,032 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 96,87 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23,52 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 02.05.2026 auf 0,2428 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 23,52 USD, was einer negativen Performance von 76,48 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
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