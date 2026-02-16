Krypto-Performance im Blick 16.02.2026 11:03:13

Wie viel Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Litecoin-Engagement gewesen.

Litecoin kostete gestern vor 1 Jahr 133,65 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 74,82 Litecoin im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 15.02.2026 auf 55,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 115,63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58,84 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 50,75 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 135,07 USD und wurde am 19.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

