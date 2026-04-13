Profitable LTC-Anlage? 13.04.2026 11:03:13

Wie viel Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Litecoin gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Litecoin 78,61 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 12,72 Litecoin im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 680,39 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.04.2026 auf 53,49 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -31,96 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 50,75 USD. Am 13.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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