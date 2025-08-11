Entwicklung der Investition 11.08.2025 11:03:13

Wie viel Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Litecoin Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren kostete ein Litecoin 61,60 USD. Bei einer LTC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,623 Litecoin. Die gehaltenen Litecoin wären am 10.08.2025 bei einem LTC-USD-Kurs von 123,84 USD 201,05 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 101,05 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 27.08.2024 erreicht und liegt bei 60,48 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net

