Entwicklung der Investition 07.04.2026 11:03:14

Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten

Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Monero Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr kostete ein Monero 198,94 USD. Bei einer XMR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,5027 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 06.04.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 325,96 USD 163,85 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 63,85 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 194,95 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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