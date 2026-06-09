|Entwicklung im Blick
|
09.06.2026 11:03:13
Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Monero notierte am 08.06.2025 bei 328,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,3044 Monero. Da sich der Wert von Monero am 08.06.2026 auf 314,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,78 USD wert. Damit wäre die Investition um 4,22 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief von XMR liegt derzeit bei 235,55 USD und wurde am 15.08.2025 erreicht. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1552
|
0,0016
|
|
0,14
|Japanischer Yen
|
185,022
|
0,2720
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8633
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,92
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0515
|
0,0108
|
|
0,12
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX sehr fest -- DAX höher -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI ziehen an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen Gewinne. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.