Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Monero notierte am 08.06.2025 bei 328,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,3044 Monero. Da sich der Wert von Monero am 08.06.2026 auf 314,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,78 USD wert. Damit wäre die Investition um 4,22 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief von XMR liegt derzeit bei 235,55 USD und wurde am 15.08.2025 erreicht. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net