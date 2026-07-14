Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

So viel hätten Investoren mit einer frühen Monero-Investition verdienen können.

Monero wurde am 13.07.2021 zu einem Wert von 201,70 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 49,58 XMR im Depot. Da sich der Wert von Monero am 13.07.2026 auf 321,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 926,70 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 59,27 Prozent.

Bei 235,55 USD erreichte die Kryptowährung am 15.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 714,30 USD erreichte der Coin am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net