Wie viel Anleger mit einem Neo-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Bei einer frühen Investition in Neo hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Neo notierte am 01.12.2022 bei 6,779 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in NEOinvestiert, wäre er nun im Besitz von 147,51 Neo. Das Investment hätte nun einen Wert von 596,06 USD, da Neo am 01.12.2025 4,041 USD wert war. Die Abnahme von 1 000 USD zu 596,06 USD entspricht einer negativen Performance von 40,39 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 02.12.2025 bei 4,015 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 bei 25,08 USD.

Redaktion finanzen.net