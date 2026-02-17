Wie viel Anleger mit einem Neo-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Vor 5 Jahren notierte Neo bei 40,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in NEO investiert, befänden sich nun 245,77 Neo in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 16.02.2026 auf 2,852 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 700,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 92,99 Prozent eingebüßt.

Am 10.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,630 USD. Bei 10,98 USD erreichte die Kryptowährung am 20.02.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net