|Investition im Check
|
17.02.2026 11:03:14
Wie viel Anleger mit einem Neo-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Vor 5 Jahren notierte Neo bei 40,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in NEO investiert, befänden sich nun 245,77 Neo in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 16.02.2026 auf 2,852 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 700,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 92,99 Prozent eingebüßt.
Am 10.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,630 USD. Bei 10,98 USD erreichte die Kryptowährung am 20.02.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,181
|
-0,0043
|
|
-0,36
|Japanischer Yen
|
182,415
|
0,7550
|
|
0,42
|Britische Pfund
|
0,8725
|
-0,0013
|
|
-0,15
|Schweizer Franken
|
0,9121
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,2306
|
-0,0327
|
|
-0,35
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.