Investition im Check 17.02.2026 11:03:14

Wie viel Anleger mit einem Neo-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Neo-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Bei einem frühen Neo-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren notierte Neo bei 40,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in NEO investiert, befänden sich nun 245,77 Neo in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 16.02.2026 auf 2,852 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 700,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 92,99 Prozent eingebüßt.

Am 10.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,630 USD. Bei 10,98 USD erreichte die Kryptowährung am 20.02.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,181
-0,0043
-0,36
Japanischer Yen
182,415
0,7550
0,42
Britische Pfund
0,8725
-0,0013
-0,15
Schweizer Franken
0,9121
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,2306
-0,0327
-0,35
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen