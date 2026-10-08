Wie viel Anleger mit einem Polkadot-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Polkadot gebracht.

Vor 5 Jahren wurde Polkadot bei 33,99 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 294,24 DOT. Da sich der Wert eines Coins am 07.10.2026 auf 1,119 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 329,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,71 Prozent verringert.

Bei 0,7504 USD erreichte DOT am 18.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.10.2025 bei 4,077 USD.

Redaktion finanzen.net