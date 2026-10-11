Entwicklung der Investition 11.10.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren kostete ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1,247 USD. Bei einer POL-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8 020,41 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 10.10.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,1019 USD 817,00 USD wert gewesen. Die Abnahme von 10 000 USD zu 817,00 USD entspricht einer negativen Performance von 91,83 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,068407 USD. Am 13.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2098 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

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