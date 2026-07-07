Wie viel Anleger mit einem Ripple-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Engagement in Ripple hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 06.07.2025 war Ripple 2,273 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 43,99 Ripple in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 50,34 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 1,144 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,66 Prozent verringert.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,038 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net