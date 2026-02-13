Entwicklung des Investments 13.02.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Einstieg verlieren können.

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 35 714 285,71 SHIBA INU. Die gehaltenen Coins wären am 12.02.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000006 USD 215,71 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,43 Prozent abgenommen.

Bei 0,000006 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.05.2025 bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1872
0,0003
0,02
Japanischer Yen
181,327
0,0370
0,02
Britische Pfund
0,8692
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9122
-0,0009
-0,10
Hongkong-Dollar
9,2735
-0,0010
-0,01
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen