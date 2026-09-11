|Entwicklung des Investments
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11.09.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 35 714 285,71 SHIBA INU. Die gehaltenen Coins wären am 10.09.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000005 USD 180,00 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82,00 Prozent abgenommen.
Bei 0,000004 USD erreichte die Kryptowährung am 16.07.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0,000014 USD.
Redaktion finanzen.net
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