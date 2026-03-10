Entwicklung der Anlage 10.03.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Stellar-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Vor Jahren Stellar gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Stellar notierte am 09.03.2021 bei 0,4325 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XLM zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 23 123,21 Stellar. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 484,17 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1507 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 65,16 Prozent verkleinert.

Bei 0,1470 USD erreichte XLM am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1574
-0,0032
-0,27
Japanischer Yen
183,8425
0,2825
0,15
Britische Pfund
0,863
-0,0024
-0,27
Schweizer Franken
0,9023
-0,0015
-0,16
Hongkong-Dollar
9,0576
-0,0211
-0,23
Währungsrechner
mehr

