Entwicklung des Investments 13.06.2026 19:43:13

Wie viel Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,096 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 32,30 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 12.06.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,681 USD 54,30 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,70 Prozent abgenommen.

Bei 1,202 USD erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 01.08.2025 bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

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