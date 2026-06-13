|Entwicklung des Investments
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13.06.2026 19:43:13
Wie viel Anleger mit einem Toncoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,096 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 32,30 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 12.06.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,681 USD 54,30 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,70 Prozent abgenommen.
Bei 1,202 USD erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 01.08.2025 bei 3,575 USD.
Redaktion finanzen.net
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