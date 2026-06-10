|Krypto-Investment im Blick
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10.06.2026 11:03:13
Wie viel Anleger mit einem Tron-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Tron war gestern vor 1 Jahr 0,2873 USD wert. Bei einer TRX-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 480,18 Tron in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 122,52 USD, da sich der Wert von Tron am 09.06.2026 auf 0,3225 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 122,52 USD entspricht einer Performance von +12,25 Prozent.
Am 22.06.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2636 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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