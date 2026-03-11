Wie viel Anleger mit einem Tron-Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,051572 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 1 939,04 Tron in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 10.03.2026 auf 0,2859 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 554,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 454,42 Prozent vermehrt.

Am 16.03.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2122 USD. Bei 0,3664 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net