Wie viel Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Uniswap Anlegern gebracht.

Uniswap war gestern vor 3 Jahren 6,416 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 558,60 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 894,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.07.2026 auf 4,424 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,05 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 2,396 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Uniswap am 13.08.2025 bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net