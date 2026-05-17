|Anlage im Check
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17.05.2026 11:03:17
Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Vor 1 Jahr war ein Aptos 5,260 USD wert. Bei einem APT-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,12 Aptos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 179,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.05.2026 auf 0,9464 USD belief. Damit wäre die Investition 82,01 Prozent weniger wert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte APT am 23.02.2026 bei 0,8095 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 5,707 USD und wurde am 22.05.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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