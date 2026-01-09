Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Avalanche verlieren können.

Avalanche wurde am 08.01.2025 zu einem Wert von 37,45 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in AVAX investiert hätte, hätte er nun 266,99 Avalanche im Depot. Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 13,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 706,43 USD wert. Das entspricht einem Minus von 62,94 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 11,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 41,42 USD.

Redaktion finanzen.net