Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Bei einer frühen Investition in Avalanche hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Avalanche wurde gestern vor 1 Jahr bei 19,50 USD gehandelt. Bei einem AVAX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,28 Avalanche in seinem Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 09.07.2026 gerechnet (6,684 USD), wäre die Investition nun 342,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,72 Prozent.

Am 19.06.2026 erreichte AVAX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net