Krypto-Investment im Blick 10.07.2026 11:03:13

Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Bei einer frühen Investition in Avalanche hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Avalanche wurde gestern vor 1 Jahr bei 19,50 USD gehandelt. Bei einem AVAX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,28 Avalanche in seinem Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 09.07.2026 gerechnet (6,684 USD), wäre die Investition nun 342,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,72 Prozent.

Am 19.06.2026 erreichte AVAX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1415
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
184,63
-0,9800
-0,53
Britische Pfund
0,8523
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,9238
0,0013
0,14
Hongkong-Dollar
8,9491
-0,0072
-0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen