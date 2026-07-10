|Krypto-Investment im Blick
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10.07.2026 11:03:13
Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Avalanche wurde gestern vor 1 Jahr bei 19,50 USD gehandelt. Bei einem AVAX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,28 Avalanche in seinem Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 09.07.2026 gerechnet (6,684 USD), wäre die Investition nun 342,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,72 Prozent.
Am 19.06.2026 erreichte AVAX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 35,28 USD.
Redaktion finanzen.net
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