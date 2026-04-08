Langzeit-Performance 08.04.2026 11:03:13

Wie viel eine Binance Coin-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Wie viel eine Binance Coin-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Investoren, die vor Jahren in Binance Coin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.04.2025 wurde Binance Coin bei 554,87 USD gehandelt. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1802 Binance Coin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,10 USD, da Binance Coin am 07.04.2026 621,99 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 12,10 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Binance Coin am 10.04.2025 bei 577,48 USD. Bei 1 310,96 USD erreichte Binance Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com

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