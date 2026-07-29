Wie viel eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Binance Coin gewesen.

Binance Coin notierte gestern vor 3 Jahren bei 241,97 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 4,133 Binance Coin in seinem Depot. Da sich der Wert von Binance Coin am 28.07.2026 auf 570,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 356,77 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 135,68 Prozent vermehrt.

Am 30.06.2026 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Am 07.10.2025 stieg Binance Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net